Оновлена Програма дій уряду: що вона передбачає

Кабмін опублікував оновлену Програму дій уряду - вона, зокрема, передбачає розроблення і реалізацію Держпрограми стимулювання економіки на 2020-2022 роки та кредитну підтримку малому та середньому бізнесу.

Оновлену Програму дій уряду опублікували на "Урядовому порталі".

Порівняно з першою версією, яка налічувала 10 сторінок, новий документ розширили до 85. Загалом Програма передбачає подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, створення умов розвитку для бізнесу.

Ключові напрямки Програми стимулювання економіки: забезпечення адаптивного карантину, стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, забезпечення зайнятості та державних замовлень, "регуляторна гільйотина", оптимізація податкового навантаження і адміністрування, перезапуск промислового сектору, реформування транспорту і інфраструктури, розвиток міжнародної торгівлі, цифрова трансформація і розвиток IT сектору.

Серед економічних заходів підтримки в умовах пандемії:

перегляд Держбюджету на 2020 рік для посилення соцзахисту населення і підтримки економіки;

розробка і реалізація Держпрограми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків від COVID-19 (2020-2022 роки);

підтримка вітчизняного товаровиробника.

Також передбачене забезпечення щорічної індексації пенсій, спрощення надання допомоги з безробіття.

Крім цього, передбачається розвиток адмінпослуг та їх цифровізація: планують зробити мінімум 200 держпослуг доступними онлайн, а також досягти показників, щоб 60% українців користувались онлайн-послугами.

Також серед секторів програми - розвиток IT-бізнесу. Зокрема, планують створити доступні інструменти для залучення інвестицій та ввести спеціальний правовий режим діяльності.

Планується отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері телекомунікаційних послуг та поступова інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС ("цифровий безвіз").

Ще одна ініціатива - розроблення та реалізація державної політики щодо віртуальних активів.

У Кабміні очікують, що заходи з розвитку IT-бізнесу дозволять зробити так, щоб IT-галузь формувала 10% ВВП.

Нагадаємо:

Оновлена Програма діяльності уряду вже нараховує кілька десятків сторінок та структурована по кожному міністерству.

4 червня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документу була гостро розкритикована нардепами. Планувалось, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня.

Законодавство України визначає, що Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду.

Схваленою вона вважається у випадку, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду допрацювати Програму та розглянути її повторно не пізніше чим через 15 днів після такого рішення.

Економічна правда