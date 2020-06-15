За півтора місяці на "Велике будівництво" працевлаштувалося 7,7 тисячі дорожників — Укравтодор

Станом на 12 червня у рамках проєкту "Дороги та робота" працевлаштовано 7 729 дорожників.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Повідомляється, що на сайті проєкту актуальними залишаються 1 415 вакансій у галузі дорожнього будівництва. Серед них — інженерні спеціальності, геодезисти, машиністи, виконроби, водії тощо.

Загальна кількість залучених громадян до дорожнього будівництва з початку 2020 року складає 18729 осіб. Зазначається, що не зважаючи на те, що будівельний сезон розпочався ще в березні, темпи працевлаштування не спадають.

"Ми запустили проєкт "Дороги та робота" – до нього приєдналося 15 компаній. Є дорожня галузь, яку ми безпосередньо залучаємо – на піку сезону це 38 000 людей і є суміжні галузі (кар'єри, логістичні компанії і т.д) – там приблизно 110 000, як ми розраховуємо. Ми можемо точно рахувати вакансії компаній, які приєдналися до проєкту.

Таким чином за невеликий проміжок часу (менше 2 місяців) ці 15 дорожніх компаній, які беруть участь у проєкті – працевлаштували за цей період 7 500 людей. В цих розрахунках, до речі, ми взагалі не враховували ті компанії і тих людей, які працюють на місцевих дорогах – тому що вони не зовсім у нашій зоні відповідальності" – коментує голову "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Нагадуємо:

До держпрограми "Велике будівництво" Кабінет міністрів у партнерстві з robota.ua анонсував онлайн-інструмент для навчання та пошуку роботи у дорожній галузі - "Дороги та робота". Мінімальна зарплата робочих зафіксована на рівні 9670 грн.

Економічна правда



