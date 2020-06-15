"Газпром" почав демонтаж російський труб, якими газ йде в Україну — голова ОГТСУ

Російський газовий монополіст "Газпром" почав демонтаж труб на території РФ, по яким постачається газ в Україну.

Про це в інтерв’ю OilPoint розповів глава ОГТСУ Сергій Макогон.

"Ось це, що "Газпром" почав демонтувати труби на своїй території, по яким газ постачається до кордону з Україною – це проблема, але ми на неї особливо вплинути не можемо. Фактично вони хочуть знищити навіть теоретичну можливість транзиту газу Україною в майбутньому", – сказав Макогон.

При цьому очільник "Оператора ГТС" наголосив, що компанія не відмовлятиметься від "малого транзиту" – використання системи адресної закупівлі європейцями. "Так, потужності стануть меншими, але ми зможемо виконувати невеликі обсяги транзиту – 20-30 мільярдів кубометрів. Він відбуватиметься тими ж трубами, по яким відбуватиметься і внутрішнє транспортування", – додав Макогон.

За його словами, "Оператор ГТС" сфокусував свої капітальні інвестиції на ті об’єкти, що використовуватимуться і без транзиту від "Газпрому". При цьому Макогон не підтримує сценарій дроблення ГТС на окремі частини – для транзитних послуг та внутрішнього ринку України, оскільки така ідея не відповідає логіці газового ринку ЄС.

Якщо ж контракт із "Газпромом" не буде подовжений, то "Оператор ГТС" зосередиться на поставках газу для своїх споживачів. "Скоротимось, ужмемось та працюватимемо для внутрішніх поставок, імпорту, ПСГ та добування", – коментує Макогон.

Нагадуємо:

З початку дії нового контракту на транзит газу "Нафтогазу" з "Газпромом" ТОВ "Оператор ГТС України" отримав 25 млрд грн.

Оператор ГТС України повідомив, що обсяг протранспортованого газу ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з "Газпромом", досягнув 20 мільярдів кубометрів, що на 46% менше ніж за аналогічний період минулого року.

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.