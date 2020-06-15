Всі розділи
Укр / Рус

"Газпром" почав демонтаж російський труб, якими газ йде в Україну — голова ОГТСУ

Понеділок, 15 червня 2020, 17:16
 

Російський газовий монополіст "Газпром" почав демонтаж труб на території РФ, по яким постачається газ в Україну.

Про це в інтерв’ю OilPoint розповів глава ОГТСУ Сергій Макогон.

"Ось це, що "Газпром" почав демонтувати труби на своїй території, по яким газ постачається до кордону з Україною – це проблема, але ми на неї особливо вплинути не можемо. Фактично вони хочуть знищити навіть теоретичну можливість транзиту газу Україною в майбутньому", – сказав Макогон.

При цьому очільник "Оператора ГТС" наголосив, що компанія не відмовлятиметься від "малого транзиту" – використання системи адресної закупівлі європейцями. "Так, потужності стануть меншими, але ми зможемо виконувати невеликі обсяги транзиту – 20-30 мільярдів кубометрів. Він відбуватиметься тими ж трубами, по яким відбуватиметься і внутрішнє транспортування", – додав Макогон.

За його словами,  "Оператор ГТС" сфокусував свої капітальні інвестиції на ті об’єкти, що використовуватимуться і без транзиту від "Газпрому". При цьому Макогон не підтримує сценарій дроблення ГТС на окремі частини – для транзитних послуг та внутрішнього ринку України, оскільки така ідея не відповідає логіці газового ринку ЄС.

Якщо ж контракт із "Газпромом" не буде подовжений, то "Оператор ГТС" зосередиться на поставках газу для своїх споживачів. "Скоротимось, ужмемось та працюватимемо для внутрішніх поставок, імпорту, ПСГ та добування", – коментує Макогон.

Нагадуємо:

З початку дії нового контракту на транзит газу "Нафтогазу" з "Газпромом" ТОВ "Оператор ГТС України" отримав 25 млрд грн.

Оператор ГТС України повідомив, що обсяг протранспортованого газу ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з "Газпромом", досягнув 20 мільярдів кубометрів, що на 46% менше ніж за аналогічний період минулого року.

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Газпром газ РФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Від транзиту російського газу "Оператор ГТС" отримав 25 мільярдів гривень 15 червня 2020, 16:49
Польща очікує від "Газпрому" 1,5 мільярда доларів до 1 липня 15 червня 2020, 15:41
Директор ГТС прокоментував заяву нардепів до КСУ про неконституційність анбандлінгу "Нафтогазу" 30 травня 2020, 17:03
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!