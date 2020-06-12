Коломойський не зміг через суд заблокувати роботу юридичних радників НБУ, Приватбанку та Мінфіну

Солом’янський районний суд міста Києва 9 червня залишив без розгляду позов Ігоря Коломойського до НБУ, ПриватБанку та Міністерства фінансів. Ексакціонер ПриватБанку намагався визнати недійсними та розірвати укладені договори з компаніями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що держава залучила ці компанії до фінансового розслідування діяльності колишніх власників ПриватБанку. Також юридичні радники супроводжують судові процеси щодо націоналізації банку в Україні та закордоном.

Отже, суд залишив без розгляду поданий у грудні 2017 року паном Коломойським позов через ненадання ним обґрунтування позовних вимог.

"Ми вітаємо рішення суду. Вважаємо неприпустимим створення перешкод для розслідування подій, що призвели до багатомільярдної нестачі капіталу ПриватБанку та додаткових витрат для держави на суму більше 155 млрд грн", – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадаємо, на початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила судовий аудит (forensic audit) ПриватБанку підтвердила, що банк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5.5 млрд дол. США.

У жовтні 2019 року Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив апеляційну скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції, яким визнали справу банку проти його колишніх власників Коломойського і Боголюбова такою, яка не є у юрисдикції цього суду.

Слухання в Апеляційному суді Лондона у липні проходили у відкритому режимі 5 днів.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

4 грудня 2018 р. суд визнав, що ПриватБанк подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова.

Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим. Зокрема, деякі наведені банком підстави не могли бути представлені в грудні 2017 року, оскільки банк про них не знав.

При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимогпроти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас він додав, що банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію, у свою чергу, його екс-власники мають право захищати свої інтереси в Швейцарії, за місцем постійного проживання.

Разом з тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

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Економічна правда