Суд Лондона починає розгляд апеляційної скарги Приватбанку проти екс-власників

22 липня Апеляційний суд Лондона починає розгляд скарги Приватбанку на рішення суду першої інстанції, яким визнали справу банку проти його колишніх власників Коломойського і Боголюбова такою, яка не є у юрисдикції цього суду.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

Відповідну апеляцію направили в суд 21 грудня 2018 року.

У Приватбанку розповіли виданню, що керівництво ініціювало судовий процес після проведення внутрішнього розслідування широкомасштабних шахрайських схем, які використовували упродовж останніх 10 років.

"Судовий процес у Лондоні стосується однієї зі згаданих схем - незаконного привласнення 1,9 мільярда доларів за допомогою шести компаній (три зареєстровано у Великобританії, і три - на Британських Віргінських островах).

Банк прагне повернути ці кошти в повному обсязі, включно з відсотками, що нараховуються за ставкою приблизно півмільйона доларів на день", - заявили в банку.

Зазначається, що стаоном на грудень 2018 року загальна сума позовів, включно з відсотками, наближається до 3 мільярдів доларів.

"Ця судова справа є незалежною від тих справ, які розглядають в Україні", - пояснили у Приватбанку.

Слухання в Апеляційному суді Лондона проходитиме у відкритому режимі приблизно 5 днів. Рішення суд оголосить у кінці вересня - на початку жовтня.

Нагадаємо,

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 р. суд визнав, що ПриватБанк подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова.

Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим. Зокрема, деякі наведені банком підстави не могли бути представлені в грудні 2017 року, оскільки банк про них не знав.

При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимогпроти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас він додав, що банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію, у свою чергу, його екс-власники мають право захищати свої інтереси в Швейцарії, за місцем постійного проживання.

Разом з тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Читайте також:

Другий лондонський фронт: як Високий суд усмирив Коломойського і Боголюбова

Коломойський vs Приватбанк: що варто знати про липневу "битву на Темзі

Коломойський проти Приватбанку: хто кого перемагає в Лондонському суді