Новини вихідних: перекази від мігрантів та ліквідація закладів громадського харчування

Про скорочення роботи АЕС. В.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

Про кредити для бізнесу. Президент Володимир Зеленський заявив, що на програму кредитів для малого і середнього бізнесу під 3-5% планується виділити до 30 мільярдів.

Про мігрантів. Національний банк погіршив прогноз на 2020 рік щодо грошових переказів трудових мігрантів в Україну з 12,7 до 10,1 мільярдів доларів.

Про Коломойського. Колишній власник Приватбанку, олігарх Ігор Коломойський після ухвалення банківського законопроєкту планує звертатися до Європейського суду з прав людини.

Про ліквідацію закладів громадського харчування. З початку пандемії коронавірусу, з 30 тисяч підприємств у сфері громадського харчування, 12 тисяч були ліквідовані як суб'єкти господарської діяльності.