Зеленський заявив, що на кредити для бізнесу під 3-5% планується виділити до 30 мільярдів

Президент Володимир Зеленський заявив, що на програму кредитів для малого і середнього бізнесу під 3-5% планується виділити до 30 мільярдів.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Перш за все, це програма кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5%. Розуміємо, що є підприємці, які не працювали під час карантину, а отже, не зможуть показати банку дохід. Незважаючи на це, вони отримають необхідні гроші, тому що гарантом виступить держава", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що додатково 6 млрд спрямовані на збільшення мінімальної допомоги по безробіттю, а також на допомогу роботодавцям, які через коронавірус зупинили свою діяльність.

"Вони зможуть отримати від держави компенсацію для виплати зарплат своїм працівникам", - пояснив Зеленський.

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Економічна правда