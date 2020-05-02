У 2020 році трудові мігранти перекажуть на 2 мільярди доларів менше — НБУ

Національний банк погіршив прогноз на 2020 рік щодо грошових переказів трудових мігрантів в Україну з 12,7 до 10,1 мільярдів доларів.

Про це йдеться у Інфляційному звіті Нацбанку.

Нацбанк зазначає, що основні чинники - це зменшення кількості мігрантів, та уповільнення економік інших країн, зокрема Польщі.

"Оновлений прогноз НБУ ґрунтується на припущенні про скасування більшості карантинних заходів до кінця ІІ кварталу 2020 року.

Як результат, негативний вплив поточної кризи буде нерівномірним за кварталами: найбільше скорочення переказів очікується в ІІ кварталі з поступовим його зменшенням до кінця року", - пояснюють у звіті.

НБУ також зазначає, що загальна кількість трудових мігрантів, які повернулися в Україну впродовж карантинного періоду на рівні 10%.

"Крім того, обмеження на виїзд за кордон стануть додатковим чинником зниження переказів у ІІ кварталі, оскільки сезонні працівники залишаться вдома", - додає Нацбанк.

Нагадуємо:

У 2019-му році обсяг приватних переказів в Україну становив майже 12 млрд дол.

Економічна правда