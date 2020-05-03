Коломойський планує звертатись до ЄСПЛ після ухвалення банківського законопроєкту

Колишній власник Приватбанку, олігарх Ігор Коломойський після ухвалення банківського законопроєкту планує звертатися до Європейського суду з прав людини.

Джерело: Коломойський у коментарі hromadske

Пряма мова: "Мене пограбували, цей закон ("антиколомойський" — ред.) закриває мені можливості на певний час судитися в Україні, тобто можливості на відновлення справедливості вичерпані і я можу звертатися до Європейського суду. Портнов, до речі, з цього приводу зробив коментар якось. Напевно я до нього звернусь, щоб він нас обслуговував. І отримаємо вирок Європейського суду, що націоналізація була незаконною, треба все повернути".

"Коли ухвалять закон (банківський — ред.), тоді вже буду звертатися. Ми обговорювали так, побіжно. Чому до нього? Він має великий досвід з 2014 року, він себе захищав, ще в нього були клієнти в його адвокатському об’єднані і він все виграв".

Деталі: Коломойський також стверджує, що він не має відношення до рекордної кількості правок у документі.

Коментуючи заяву директора НАБУ Артема Ситника щодо можливого оголошення підозр у справі Приватбанку, олігарх зазначив, що його прізвище не згадувалось директором НАБУ, а він сам зацікавлений в об’єктивному розслідуванні справи.

Пряма мова: "По-перше, я стверджую, що гроші ніхто не вкрав, а якщо вкрали, то покажіть, куди їх поділи. Якщо ж не вкрали, то держава відібрала в мене підприємство, на яке витратило певні кошти. Держава 153 чи 147 мільярдів поклала в установчий фонд. Вони ж нікуди не поділися, вони як лежали, так і лежать. За цей час заробили 60 мільярдів напряму дивідендів і 15 чи 20 мільярдів отримано податків. Тобто, половина з вкладеної суми вже повернулась…

В мене просто забрали курку, яка несла золоті яйця і розповідають колишнім власникам, що її неправильно годували, що якби годували правильно — несла б платинові".

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала розгляд у другому читанні так званого "антиколомойського" законопроєкту про банки за особливою процедурою, що дозволить швидше його розглянути.

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.