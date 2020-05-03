З початку пандемії коронавірусу ліквідовувалися 40% закладів громадського харчування

З початку пандемії коронавірусу, з 30 тисяч підприємств у сфері громадського харчування, 12 тисяч були ліквідовані як суб'єкти господарської діяльності.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив народний депутат Микита Потураєв.

"Згідно з даними по HoReCa (готелі, ресторани, кафе/кейтеринг - ЕП) до карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування в Україні: від маленького кафе/бару до великого ресторану.

12 тис з цих 30 - ліквідовані. Не в сенсі "закрилися на карантин", а в сенсі "ліквідовувалися як підприємства", - заявив Потураєв.

Він допускає, що це може бути пов'язано з проваленим першим голосуванням за "антикризовий бюджет", оскільки в тому пакеті, який був пов'язаний з бюджетом, було відповідне законодавче підґрунтя для запуску процедури форс-мажору.

"Так що люди могли закритися, бо вони не в змозі виконувати свої зобов'язання по оренді", - додав нардеп.

За словами Потураєва, частина з ліквідованих підприємств можуть повернутися до своєї діяльності після закінчення карантину: "Можливо, хтось із цих 12 тисяч ліквідованих підприємств повернеться, але ми не знаємо скількиі, і це проблема".

Нагадуємо:

У опублікованому законі про Держбюджет-2020 знову змінили текст щодо звільнення від сплати оренди для підприємців, які через карантин не можуть користуватися майном.

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