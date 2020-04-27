До кінця року у Мінфіні очікують 3,5 мільярда доларів від МВФ і хочуть збільшити суму

Україна очікує у 2020 році два транші від Міжнародного валютного фонду по 1,75 мільярда доларів і обговорює подальше збільшення суми траншів, однак за програмами щодо боротьби з коронавірусом переговорів не проводить.

Про повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на онлайн-засіданні фінансового комітету, передає Інтерфакс-Україна.

"Очікуються до кінця року (це предмет дискусії, ми хочемо цю суму збільшити) $3,5 млрд. Ідеться про два транші - $1,75 млрд і $1,75 млрд", - сказав він

Марченко нагадав депутатам: для подальшої співпраці потрібно ухвалити законопроект про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д).

"Україна працює над структурною програмою EFF, щодо окремої кредитної лінії ми не зверталися. Тобто ми вважаємо, що за структурною програмою можемо отримати всю необхідну нам допомогу", - сказав міністр, коментуючи можливість укладення угоди за так званою антиепідеміологічною програмою.

Нагадуємо:

У Центрі економічної стратегії заявили, що профінансувати оновлений дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП можливо лише за допомогою МВФ.

У оновленій версії держбюджету закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ.

Серед умов, потрібних для продовження програми МВФ - прийняття в цілому "антиколомойського" законопроєкту про банки, до якого після першого читання, нардепи пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським подали понад 16 тисяч правок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

2 квітня Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

46% відсотків опитаних українців вважають, що зараз краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити, інші 32% підтримують вектор співпраців з МВФ.