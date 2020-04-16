Комітет відхилив 5 тисяч "антиколомойських" поправок і передасть законопроєкт в Раду до кінця наступного тижня

У таблицю до "антиколомойського" законопроєкту про банки №2571-д внесено 16 572 поправки, з яких комітет відхилив 4770. Комітет розраховує передати парламенту законопроєкт до кінця наступного тижня.

Про заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні в таблиці вже є, і це остаточна кількість, 16572 поправки, з яких на сьогодні відхилено 4770 поправок. Можливо, під час редагування таблиці ці цифри зміняться, але різниця буде невеликою", - сказав Гетманцев у четвер після позачергового засідання Ради.

Він зазначив, що більшість правок враховані або повністю, або редакційно, а з ухваленням в цілому законопроекту №1043 про зміни до регламенту процедура розгляду решти правок і документа загалом значно спроститься.

"Комітет розгляне процедуру розгляду цього законопроєкту, яка, за пропозицією підкомітету з банківської діяльності, буде спрощеною.

Тобто ми будемо рухатися не від поправки до поправки, а від пункту законопроєкту до пункту - таких більше 60-ти ... Тому ми вважаємо, що розглянемо його до кінця наступного тижня і передамо його на розгляд парламенту", - сказав Гетманцев.

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Нагадуємо:

16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту. У фракції СН повідомляли, що це пришвидшить розгляд "антиколомойського" законопроєкту до декількох годин.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.