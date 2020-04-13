У прийнятому держбюджеті закладено підтримку МВФ — міністр фінансів

У оновленій версії держбюджета закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"В цьому бюджеті ми заклали ресурс від міжнародних фінансових організацій, в тому числі пряму бюджетну підтримку МВФ. Підтримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, бо дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки, в першу чергу заробітні плати лікарів, соціальний захист, видатки на інфраструктуру", - повідомляє Марченко

Також у Мінфіні очікують від парламенту позитивного голосування і за банківський законопроект, який прискорить отримання допомоги МВФ.

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Нагадуємо:

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" кошторис.

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

2 квітня Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Економічна правда



