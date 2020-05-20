Шмигаль: "Енергоатом" отримує 1 мільярд збитків щомісяця

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль занепокоєний питанням збиткової діяльності "Енергоатома".

Про це він заявив на другому засіданні Антикризового енергетичного штабу, повідомляє Урядовий портал.

"Компанії треба дати змогу торгувати за нормальними цінами. НАЕК кожен місяць отримує збитки в мінус 1 млрд грн у зв’язку з тим, що продає електроенергію за пів ціни на балансуючому ринку. Дешевше не торгувати, ніж торгувати у збиток. Тому наше завдання захистити "Енергоатом" та колектив підприємства", - зазначив прем’єр-міністр.

Також Шмигаль заслухав доповідь т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець про стан виконання рішень першого засідання Антикризового енергетичного штабу.

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вказали на неприпустимість невиконання рішень Антикризового штабу, а Енергоатому нагадали про необхідність дотримуватися затвердженого прогнозного балансу.

Крім того, Антикризовий енергетичний штаб звернув увагу народних депутатів на значну кількість законодавчих ініціатив, що містять антикризові заходи та зареєстровані у секретаріаті Верховної Ради.

"Розгляд цих документів важливий для енергетичної безпеки країни та функціонування ринку. Штаб звернувся з пропозицією прискорити розгляд таких законопроектів", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

14 травня у аварійний ремонт був відключений третій блок Південно-української АЕС, загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що становить менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності АЕС і є історичним мінімумом атомної енергетики в Україні.

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%.

У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заперечив звинувачення у лобізмі інтересів власника ДТЕК Ріната Ахметова в енергетичній галузі та зазначив, що позапланових відключень АЕС немає.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Згодом 97 народних депутатів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.

Економічна правда