Видобуток нафти в США знизився майже на 20%

Видобуток нафти в США станом на 20 травня знизився близько на 20% з березневого рівня.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на дані консалтингової компанії Wood Mackenzie.

Видання пише, що видобуток нафти в США, станом на 20 травня, впав на 2,3 мільйона барелів на день, з пікового рівня у березні в 13,24 мільйона.

Зазначається, що таке скорочення практично дорівнює тому обсягу, що застосовується у Саудівській Аравії та РФ в рамках угоди ОПЕК +.

Нагадаємо:

Раніше Міненерго США прогнозувало, що видобуток нафти у 2020 році складе в середньому 11,7 млн ​​барелів на добу - це на 0,5 млн барелів на добу менше, ніж у 2019 році. У 2021 році очікується, що видобуток нафти ще більше скоротиться на 0,8 млн барелів на добу.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco знизити видобуток нафти у червні ще на 1 мільйон барелів на добу, на додаток до зобов'язань країни в рамках угоди ОПЕК +.

Ціни на нафту прискорили зростання на сигналах скорочення видобутку поза ОПЕК+, 5 травня вартість Brent піднялася вище 30 доларів за барель вперше з 15 квітня, WTI дорожчає п'яту сесію поспіль.

12 квітня країни ОПЕК+ домовилася про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу протягом травня – червня. Угода вступила в силу 1 травня.

Раніше країни-члени APPO (Африканська організація виробників нафти - ЕП), які не брали участі в угоді ОПЕК+, також зобов'язалися зробити свій внесок у глобальні зусилля та скорегувати свій добовий видобуток.

10 квітня, стало відомо, що більшість країн ОПЕК та Росія досягли принципових домовленостей про умови скорочення видобутку нафти, а саме скоротити у травні-червні 2020 року видобуток на 10 млн барелів на добу.