Нафтова криза: країни ОПЕК+ домовились скоротити видобуток нафти, але не всі

Більшість країн ОПЕК та Росія досягли принципових домовленостей про умови скорочення видобутку нафти, у травні-червні 2020 року видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу.

Про це повідомляють Reuters і Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними агентств, на переговорах, які тривали більше 10 годин, сторони домовились про те, що у травні-червні 2020 року видобуток буде скорочено на 10 млн барелів на добу, з липня по грудень - на 8 млн барелів на добу, з січня 2021 по квітень 2022 року - на 6 млн барелів на добу.

Згодом Reuters повідомило, що ОПЕК + попередньо підтвердив домовленість про скорочення видобутку на 10 млн барелів на добу у травні-червні 2020 року.

Проте пізніше Bloomberg написав, що всі домовленості будуть діяти за умови згоди Мексики - міністр енергетики країни не погодилась з такими умовами та покинула відеоконференцію, яка тривала 11 годин.

"За словами одного з делегатів, група ОПЕК + не буде скорочувати видобуток без участі Мексики та не збирається знову зустрічатися у п'ятницю, натомість зосереджується на переговорах на зборах G-20, запланованих на 10 квітня. Саме на цих переговорах планують домовитися з Мексикою", - пише агентство.

Планується, що на цій зустрічі створять спеціальний комітет з моніторингу заходів щодо стабілізації нафтових ринків.

Саудівська Аравія і Росія готові знизити обсяг видобутку приблизно до 8,5 млн барелів на добу, на 23% від рівня в 11 млн, решта країн - на 23% від своїх базових рівнів (видобуток на жовтень 2018 року).

Нагадаємо:

Зустріч альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК+, яка планувалася на 6 квітня, була перенесена на 9 квітня.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти.

Діюча угода перестала діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження.

Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснєфті" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

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Економічна правда