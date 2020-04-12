Африканські нафтовиробники приєдналися до угоди про скорочення видобутку нафти

Члени Африканської організації виробників нафти (APPO) зобов'язалися приєднатися до угоди країн ОПЕК і не-ОПЕК щодо скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Країни-члени APPO, які не брали участі в угоді ОПЕК +, також зобов'язалися зробити свій внесок у глобальні зусилля по стабілізації ринку нафти і скорегувати свій добовий видобуток", - йдеться в повідомленні ОПЕК.

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Більшість країн ОПЕК та Росія досягли принципових домовленостей про умови скорочення видобутку нафти, у травні-червні 2020 року видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу.

Пізніше Bloomberg написав, що всі домовленості будуть діяти за умови згоди Мексики - Міністр енергетики країни не погодилась на такі умовами і покинула відеоконференцію, яка тривала 11 годин.

Згода Мексики було пізніше отримано завдяки посередництву президента США Дональда Трампа. За словами президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, Мексика погодилася скоротити видобуток нафти на 100 тисяч барелів на добу. Вона відмовилася скорочувати обсяги на 400 тис барелів, пославшись на те, що вона тільки недавно з великими труднощами наростила виробництво нафти.

Сполучені Штати допоможуть Мексиці скоротити видобуток нафти, взявши на себе частину її зобов'язань - 250-300 тис барелів, заявив у п'ятницю президент США Дональд Трамп.

Saudi Aramco відклала публікацію цін на свою нафту в травні з суботи на неділю, оскільки переговори щодо угоди ОПЕК + поки не завершені, пише агентство Bloomberg.

Зустріч альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК+, яка планувалася на 6 квітня, була перенесена на 9 квітня.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти.