Саудівська Аравія знизить видобуток нафти ще на 1 мільйон барелів

Міністерство енергетики Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco знизити видобуток нафти у червні ще на 1 мільйон барелів на добу, на додаток до зобов'язань країни в рамках угоди ОПЕК +.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на держагентство SPA.

Таким чином, у порівнянні з квітнем зниження видобутку Саудівською Аравією складе 4,8 млн б/с, в абсолютному вираженні країна буде видобувати у червні 7,492 млн б/с.

Крім того, Saudi Aramco доручено шукати можливості щодо зниження нафтовидобутку у травні нижче рівня 8,492 млн б/с за домовленістю з клієнтами.

Представник міністерства енергетики підкреслив, що мета королівства - за допомогою додаткових скорочень стимулювати інші країни-виробники виконувати зобов'язання та забезпечити додаткові скорочення для стабілізації світового нафтового ринку.

Нагадуємо:

Ціни на нафту прискорили зростання на сигналах скорочення видобутку поза ОПЕК+, 5 травня вартість Brent піднялася вище 30 доларів за барель вперше з 15 квітня, WTI дорожчає п'яту сесію поспіль.

12 квітня Країни ОПЕК+ домовилася про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу.

раніше країни-члени APPO, які не брали участі в угоді ОПЕК+, також зобов'язалися зробити свій внесок у глобальні зусилля і скорегувати свій добовий видобуток.

Раніше, 10 квітня, стало відомо, що більшість країн ОПЕК та Росія досягли принципових домовленостей про умови скорочення видобутку нафти, а саме скоротити у травні-червні 2020 року видобуток на 10 млн барелів на добу.

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