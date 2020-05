Ціни на нафту прискорили зростання на сигналах скорочення видобутку поза ОПЕК+

Ціни на нафту підсилили підйом на торгах у вівторок, вартість Brent піднялася вище 30 доларів за барель вперше з 15 квітня, WTI дорожчає п'яту сесію поспіль.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Підтримку ринку надають сигнали того, що скорочення видобутку починає зменшувати надлишок пропозиції на ринку.

Позитивним фактором для цін на нафту також є поступове пом'якшення обмежень у низці країн, введених з метою стримування поширення коронавируса.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 16:55 за Києвом у вівторок піднялася на $2,91 (10,7%) - до $30,11 за барель.

Червневі контракти на WTI в ході торгів на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу до $ 23,75 за барель, що на $ 3,36 (16,48%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Кілька американських виробників сланцевої нафти - Diamondback Energy Inc., Parsley Energy Inc. і Centennial Resource Development Inc. - у вівторок оголосили про вимушене скорочення видобутку в зв'язку з різким падінням цін на нафту.

Так, Diamondback намір зменшити видобуток в травні на 10-15%, Parsley - на 23 тис. барелів, Centennial - на 40%.

Тим часом, один з членів Texas Railroad Commission (регулятор, який відповідає за освоєння нафтових родовищ в штаті Техас) Райан Сіттон заявив, що скорочення видобутку в Техасі, подібного угоді ОПЕК +, не буде.

Аналітики Morgan Stanley вважають, що пік надлишку пропозиції, ймовірно, вже пройдено, хоча вона буде як і раніше перевищувати попит в найближчі кілька тижнів.

Нагадаємо:

Ціна американської WTI (Western Texas Intermidiate) використовується як індекс для торгових нафтових угод в США (як нафта марки Brent — у Європі та Urals — при поставках з Росії).

