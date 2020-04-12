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Нафтові гіганти домовилися: ОПЕК+ планує найбільше в історії скорочення видобутку нафти

Неділя, 12 квітня 2020, 22:15
 
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Країни ОПЕК+ домовилася про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на свої джерела.

Як повідомляє агентство, ОПЕК, Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися в неділю скоротити видобуток на рекордну суму, що становить близько 10% світової пропозиції, для підтримки цін на нафту в умовах пандемії коронавірусу.

Група, відома як ОПЕК+, погодилася скоротити видобуток на 9,7 млн ​​барелів на добу протягом травня-червня після компромісу з Мексикою, повідомили два співрозмовник видання, ознайомлені з деталями домовленостей.

Пізніше Міністерство енергетики Казахстану підтвердило виданню інформацію про те, що група країн ОПЕК + погодилася скоротити світовий видобуток нафти на 9,7 мільйона барелів на добу протягом двох місяців, починаючи з 1 травня.

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нафта ОПЕК Росія Мексика Саудівська Аравія

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