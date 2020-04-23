На ринку електроенергії криза неплатежів, населення заборгувало 4,7 мільярди — Буславець

За останні три місяці учасники ринку електроенергії накопичили "колосальні" борги. Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.

Про це заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції.

"Ми живемо в найбільшій кризі за всю історію України, і електроенергетика є невід’ємною частиною цієї кризи. Ми вже бачимо на сьогодні кризу неплатежів", - сказала Буславець.

За її словами, постачальники універсальних послуг, що постачають електроенергію населенню, заборгували 5 млрд грн перед "Укренерго". 4,7 млрд грн із них виникли у зв’язку із заборгованістю населення.

У свою чергу, "Укренерго" заборгувало понад 8 млрд грн ДП "Гарантований покупець". Це унеможливлює виконання останнім зобов’язань перед "зеленою" генерацією.

Буславець зазначає, що ДП "Гарантований покупець" загалом має понад 10 млрд грн боргів. Зокрема, перед виробниками ВДЕ - 6,3 млрд грн, перед "Енергоатомом" - 4 млрд, перед "Укргідроенерго" - 200 млн.

За її словами, доручення Кабміну щодо невідключення споживачів за несплату було сприйняте споживачами як можливість не платити.

"Люди не розуміють, що електроенергія у наших домівках є завдяки самовідданій роботі всіх енергетиків. Але цим енергетикам треба платити зарплатню, енергетичним компаніям треба сплачувати податки.

Необхідно виходити до людей з меседжем, щоб вони були часткою цього процесу і розуміли свою відповідальність. Треба сплачувати за отриманий ресурс, бо повна темрява гірша за пандемію", - вважає Буславець.

Нагадаємо:

З 18 березня в Україні діє низка законів, спрямована на протидію поширенню коронавірусу та підтримку населення й бізнесу в умовах карантину.

Зокрема, на період карантину не нараховуються штрафи і пеня за несплату житлово-комунальних послуг, забороняється зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їхньої неоплати або оплати не в повному обсязі, заборонене примусове виселення громадян за несплату житлово-комунальних послуг.

Кабмін закликає населення сплачувати за комунальні послуги через онлайн-сервіси. Крім того, на початку квітня уряд анонсував можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або телефонні "гарячі лінії" банків.

22 квітня уряд збільшив з двох до трьох місяців термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг одержувачами житлових субсидій та пільг, за наявності якої житлова субсидія не призначається.

За даними Мінрегіону, станом на 1 березня 2020 року заборгованість населення за спожиті компослуги (без урахування газу і електроенергії) становила 32,69 млрд грн.

Роман Скляров, ЕП