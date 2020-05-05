Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем з "зеленим" тарифом.

Про це заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

НКРЕКП представила два сценарії розв'язання проблем інтенсивного розвитку поновлюваних джерел електроенергії. Згідно з презентацією НКРЕКП, в якості одного з кроків пропонується підвищити пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії для домогосподарств з 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

На думку регулятора, таке рішення дозволить отримувати додатково 12 млрд гривень на рік.

Крім того, протягом 2-5 років НКРЕКП пропонує підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, забезпечивши адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

За оцінкою НКРЕКП, дане рішення дозволить додатково зібрати зі споживачів понад 38 млрд грн.

Серед інших пропозицій - тимчасова заборона на будівництво нових "зелених" електростанцій, зниження "зеленого" тарифу для всіх об'єктів ВДЕ до 8-9 євроцентів, введення 100% відповідальності за небаланси і обмеження без компенсацій 20% їх виробництва.

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Нагадуємо:

Наразі тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становить 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Енергохолдинг ДТЕК розглядає можливість звернутися в міжнародний арбітражний суд проти України.

У портфелі ДТЕК вже є об'єкти "зеленої" генерації потужністю понад 1 ГВт. До 2022 року холдинг планував збільшити сумарну встановлену потужність до 2 ГВт за рахунок нових об'єктів.

Спеціально для цього ДТЕК ВДЕ залучив в листопаді 2019 року 325 млн євро від розміщення євробондів. ДТЕК відмовився від цих планів через наміри Міністерства енергетики реструктуризувати "зелений" тариф.

Економічна правда