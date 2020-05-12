"Це навіть не потрібно обговорювати": Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію 

Кабінет міністрів не планує в цьому році підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

Про заявив голова уряду Денис Шмигаль на засіданні енергетичного комітету парламенту передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не маємо наміру цього року змінювати вартість електроенергії для населення. Це важливий індикатор, він узгоджений з президентом, і це питання, я вважаю, навіть не потрібно обговорювати", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадуємо:

Раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що тариф на електричну енергію для населення залишиться незмінним до кінця 2020 року.

23 квітня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про кризу неплатежів на ринку електроенергії та "колосальні" борги учасників ринку, зокрема, НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець". Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.

29 квітня екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За словами Лещенка, зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти працючі на дорогому "зеленому" тарифі сонячні станції олігарха Ріната Ахметова.

Пізніше Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%. У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості".