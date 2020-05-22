Новини 22 травня: домовленності з МВФ, падіння промисловості, кредит для УЗ

Про МВФ. Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу погодили (staff level agreement) нову програму Stand-bу розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців

Про падіння промисловості. У квітні індекс промислової продукції знизився на 16,2% у порівнянні з квітнем-2019-го. У березні падіння становило 7,7%, у лютому- 1,5%, у січні - 5,1%.

Про кредит ЕБРР для УЗ. Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає можливість надання "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту для екстреної підтримки ліквідності для пом'якшення впливу пандемії коронавірусу.

Про обшуки НАБУ. Зранку повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у в.о. члена правління УЗ Романа Веприцького у справі щодо розкрадання коштів під час будівництва експресу до Борисполя. Згодом виявилось, що обшуку як того не було.

Про Укрбуд. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об'єктів "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

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"Друкарський верстат" запустили: як це може вплинути на курс гривні

Національний банк запустив емісію грошей для рефінансування банків. Чому НБУ обрав саме такий метод і як це може вплинути на гривню.