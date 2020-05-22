Роман Веприцький

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у в.о. члена правління УЗ Романа Веприцького у справі щодо розкрадання коштів під час будівництва експресу до Борисполя.

Про це ЕП повідомило джерело в компанії.

За даними співрозмовника видання, обшуки зранку проходять і в кабінеті Веприцького в УЗ, і у нього вдома.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що правоохоронці розслідують розкрадання коштів у особливо великих розмірах при будівництві залізничного експресу Київ – Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Ведеться досудове розслідування за фактами привласнення коштів у особливо великих розмірах посадовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньою змовою з посадовими особами одного з підприємств приватної форми власності шляхом формального документального оформлення виконання робіт", - йшлося у матеріалах судового реєстру.

Правоохоронці підозрюють, що чиновники та підприємці внесли неправдиві відомості до документів про формальне виконання робіт.

Зазначалось, що в 2018 році ТОВ "Рілейд" перемогло в державних закупівлях філії Південно-Західна залізниця ПАТ "Укрзалізниця" з будівництва експресу до Борисполя на загальну суму понад 20,4 млн грн.

Веприцький у 2017-2019 роках був в.о. директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця", а у 2019-2020 роках був директором філії.

Економічна правда