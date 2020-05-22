Член правління УЗ Веприцький: Обшуку як такого не було

Детективи НАБУ не повідомляли про підозру в.о. члена правління УЗ Роману Веприцькому у рамках розслідування фактів зловживань посадових осіб компанії під час закупівлі програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль".

Про це Веприцький сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Детективи НАБУ сьогодні дійсно приїжджали до мене додому. Вели себе коректно. Пред'явили судове рішення про доступ до електронних носіїв. Я передав їм всі носії добровільно. Обшуку як такого не було. Свободу пересування мою, або членів моєї сім'ї, не обмежували. Про підозру не повідомляли", - заявив Веприцький.

За його словами, усі його дії на посаді директора Південно-Західної дороги були законними.

"Я абсолютно відкритий і готовий надавати слідству всю необхідну допомогу для встановлення істини", - сказав він.

Нагадаємо:

Раніше ЕП з посиланням на джерело в УЗ повідомила, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у в.о. члена правління УЗ Романа Веприцького у справі щодо розкрадання коштів під час будівництва експресу до Борисполя.

Обшуки в УЗ та у представників низки приватних компаній здійснювались у межах розслідування фактів зловживань посадовців УЗ при закупівлі програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль".