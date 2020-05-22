ЄБРР може дати "Укрзалізниці" багатомільйонний кредит для підтримки ліквідності

Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає можливість надання "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту для екстреної підтримки ліквідності для пом'якшення впливу пандемії коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті банку.

"Кредит буде забезпечений заставою існуючого рухомого складу компанії. Проєкт представлений в рамках Програми підтримки життєво важливої ​​інфраструктури (VISP) в рамках пакету солідарності ЄБРР 2.0.

Надходження по кредиту будуть фінансувати надзвичайну підтримку ліквідності для забезпечення "Укрзалізниці" оборотним капіталом, необхідним для її діяльності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рада директорів банку планує розглянути цей проект 24 червня 2020 року.

Нагадаємо:

10 квітня S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг УЗ до рівня "ССС" з "В-" з негативним прогнозом.

В.о. голови "Укрзалізниці" Іван Юрик пояснив зниження кредитного рейтингу компанії світовою кризою та падінням реального сектору економіки.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що перше завдання нового голови "Укрзалізниці" — це порятунок компанії від можливого технічного дефолту.

Економічна правда