Всі розділи
Укр / Рус

У квітні промислове виробництво прискорило падіння до 16,2% — Держстат

П'ятниця, 22 травня 2020, 15:52
 

У квітні індекс промислової продукції знизився на 16,2% у порівнянні з квітнем-2019-го. У березні падіння становило 7,7%, у лютому- 1,5%, у січні - 5,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні–квітні 2020р. порівняно із січнем–квітнем 2019р. індекс промислової продукції скоротився на 7,9% у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 6%, переробній – на 8,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –  на 8%. 

Читайте також: Восьмий місяць поспіль в "мінусі": Чому в Україні падає промисловість

Український експорт буде падати: хто програє найбільше

Нагадуємо:

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

промисловість

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нам потрібні заводи: з чого починати 8 травня 2020, 15:23
В Україні прискорилося падіння одного з головних економічних показників 23 квітня 2020, 20:35
Іспанія знімає частину обмежень: промислові підприємства відновлюють роботу 13 квітня 2020, 12:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!