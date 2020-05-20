Уряд затвердив план впровадження е-системи у будівництві, новий реєстр запрацює у червні

Кабінет міністрів затвердив план запровадження електронної системи у сфері будівництва. Новий реєстр будівельної діяльності розпочне роботу у червні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"В червні розпочне роботу новий реєстр будівельної діяльності замість "легендарного реєстру ДАБІ", а пілотні регіони почнуть прозоре ведення містобудівних умов та обмежень.

Майже щодня нам "прилітає" за цю реформу – замовні інформаційні атаки на реформу й міністерство, DDoS атаки на поточний реєстр, спроби обдурити, дискредитувати чи зламати е-кабінет забудовника …

Спроектувати сучасну візію це одна справа, але реалізувати цю візію через бюрократичні перепони, спротив корупціонерів та "схемщиків" — зовсім інша", - пише Федоров.

Нагадуємо:

Міністерство цифрової трансформації показало скрипт, який рекомендував працівникам Державної архітектурно-будівельної інспекції з яких забудовників брати гроші.

6 грудня в електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили дивний скрипт, який дозволяє тимчасово приховувати документи від публіки.

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

Читайте детальніше про схеми в ДАБІ: Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?

Економічна правда