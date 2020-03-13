Мінцифри показало "вшитий" корупційний скрипт ДАБІ

Міністерство цифрової трансформації показало скрипт, який рекомендував працівникам Державної архітектурно-будівельної інспекції з яких забудовників брати гроші.

Про це повідомив міністр відомства Михайло Федоров на виїзному засіданні уряду.

"Будівельний реєстр не те що був у приватній власності - він взагалі був не в країні. Сьогодні він в країні, захищений, і відкриті провадження проти людей, які це робили.

...Коли ми почали працювати з реєстром, ми побачили, що туди був вшитий скрипт, який автоматично рекомендував співробітникам ДАБІ з кого брати гроші, а з кого не брати.

Людям телефонували, і за якусь суму пропонували ввести об’єкт в експлуатацію. Ми це все ліквідували", - заявляє Федоров.

Також він повідомив, що Мінцифри без державних коштів, за декілька місяців запустить перший модуль нового реєстру.

Також Мінцифри запустило сайт, на якому проходить інформування про плани та хід реформи галузі містобудування та є можливість повідомити про корупцію у сфері.

Нагадуємо:

16 грудня в електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили дивний скрипт, який дозволяє тимчасово приховувати документи від публіки.

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

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Економічна правда