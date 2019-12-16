Мінцифри: в електронний реєстр забудов вшили "привіт" від попередників

В електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили дивний скрипт, який дозволяє тимчасово приховувати документи від публіки.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "Винахідливість корупціонерів необмежена. Їхню б кмітливість та на користь громадян.

У минулу п'ятницю ми запустили перші 9 електронних послуг у сфері будівництва без чиновника. Лише за вихідні почато 19 будівництв та 6 об’єктів введено в експлуатацію онлайн.

Уважно стежачи за першими послугами, ми виявили дивний факт: документи після автоматизованої перевірки реєструються в реєстрі автоматично, втім, вони не відображаються в публічній частині реєстру. Тобто публічно перевірити, що, наприклад, декларація зареєстрована, неможливо.

Наші фахівці швидко перевірили цю ситуацію і знайшли в реєстрі будівництва дуже дивний скрипт із не менш дивною назвою "не світить", який приховував документи на строк до 10 днів залежно від різних параметрів, які вносилися явно не адміністратором системи. Такий собі "привіт-закладка" від попередників.

І це повністю пояснює схему, коли раніше після подачі людьми документів з ними зв’язувалися сторонні особи і пропонували прискорити реєстрацію документів.

Скрипт видалено! Запуск нового кабінету знищив усі подібні маніпуляції, і ми такого більше не допустимо".

Деталі: Федоров також повідомив, що цього тижня буде оприлюднено реєстр будівництва у формі відкритих даних, "щоб раз і назавжди зняти всі можливі маніпуляції та приховування даних".

Це дасть можливість ЗМІ, бізнесу громадськості легко перевіряти легітимність будь-якого будівництва, аналізувати забудовника: чи багато в нього довгобудів та порушень у минулому.

Цьому передувало: 13 грудня Федоров повідомив, що запустили "кабінет забудовника" – і тепер кожен може за 5-7 хвилин, без участі чиновника, повідомити про намір будувати дім, гараж, дачу, станції техобслуговування авто, кафе, мінімаркети, невеликі виробництва, склади, аптеки тощо і про завершення такого будівництва.

Міністр наголосив, що це "перша повністю автоматична антикорупційна послуга", яка припинить "мільярдну корупцію, тому що таких сповіщень держава отримує щороку сотні тисяч".

Українська правда