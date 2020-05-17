Новини вихідних: запуск “Павлоградвугілля” та скасування рейсів МАУ

Про НБУ. Голова Національного банку Яків Смолій заявив про те, що має намір залишатися на посаді голови центробанку до кінця своєї каденції – 2025 року.

Про гральний бізнес. Згідно опублікованого порядку денного у найближчий четвер Верховна Рада продовжить розгляд закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д.

Про шахтарів. Компанія "ДТЕК" з 16 травня пообіцяла вивести працівників шахти "Павлоградвугілля" на роботу та платити їм зарплату.

Про Міненерго. В.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець заявила, що в енергетичній галузі дефіцит грошей становить понад 50 мільярдів гривень.

Про МАУ. Компанія після аналізу ситуації вирішила закрити продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня.