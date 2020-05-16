В енергетичній галузі дефіцит грошей становить понад 50 мільярдів гривень — Буславець

В.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець заявила, що в енергетичній галузі дефіцит грошей становить понад 50 мільярдів гривень.

Про це вона повідомила в ефірі програми "Свобода слова".

"Я хочу сказати, що на сьогодні енергетична галузь у нас має дефіцит грошей понад 50 млрд, з яких 16 млрд тільки на вугільну галузь.

За її словами, ситуація дуже складна.

"Саме тому був створений антикризовий штаб, який очолює сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наші дії спрямовані на те, щоб збалансувати роботу енергоринку шляхом зменшення адміністративного втручання, яке спотворило ринок і призвело до тих боргах, які ми маємо", - заявила вона.

При цьому Буславець уточнила, що сума в 50 млрд - це дефіцит грошей 2020 року, без врахування попередніх заборгованостей.

"А непогашені борги ще старої моделі - це 28 млрд, які були накопичені ще за минулі періоди", - підкреслила керівник Міненерго.

Нагадуємо:

Раніше, Буславець назвала причиною кризової ситуації суттєве падіння споживання електроенергії, яке було обумовлено теплою зимою та карантинними заходами через пандемію коронавірусу.

23 квітня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про кризу неплатежів на ринку електроенергії та "колосальні" борги учасників ринку, зокрема, НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець". Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.