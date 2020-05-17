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У найближчий четвер Верховна Рада розгляне закон про легалізацію грального бізнесу

Неділя, 17 травня 2020, 14:18
 

Згідно опублікованого порядку денного у найближчий четвер Верховна Рада продовжить розгляд закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Facebook.

За його словами, у законопроекті менше ніж 3,5 тисячі правок. "Це десь при бажанні біля місяця розгляду в залі по новій процедурі", - написав нардеп.

Нагадуємо:

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Переважна більшість українців виступають проти легалізації грального бізнесу і ринку сексуальних послуг для наповнення бюджету — дослідження.

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