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МАУ закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня

Неділя, 17 травня 2020, 13:22
 

Компанія МАУ після аналізу ситуації вирішила закрити продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня.

Про це пише Аvianews, з посиланням на президента МАУ Євгенія Дихне.

На його думку, у першу чергу будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти, що вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі та далекомагістральні літаки.

Він також вважає, що криза призведе до зміни сервісу в аеропортах та на борту літаків. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали та магазини Duty Free. На рейсах заборонять перевезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати упаковані страви.

Нагадуємо:

12 травня у Міністерстві інфраструктури заявили, що авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень, вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться.

Раніше повідомлялось, що Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa заявили про рішення відновити рейси з України вже з кінця травня - початку червня.

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МАУ

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