Голова ОПЕК: Найгірше вже позаду

В ОПЕК заявили, що найгірше у нафтовій сфері вже позаду та організація з оптимізмом дивляться на друге півріччя 2020 року.

Про це в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив голова ОПЕК Мухаммед Баркіндо.

"В ОПЕК, ми зберігаємо обережний оптимізм щодо того, що найгірше вже позаду. Те, що ми бачили у квітні, було екстраординарним, але члени групи (ОПЕК - ЕП) прийняли виклик", - зазначив Баркіндо.

За його словами, ОПЕК планує провести зустріч у червні, де розглянуть стан світової економіки та відновлення попиту на нафту. А також вивчить варіанти скорочення її видобутку.

Також він повідомив, що члени ОПЕК швидко впроваджують необхідні скорочення.

Через добровільне скорочення видобутку нафти у Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейті, США та інших країнах, загальний обсяг світових поставок у червні скоротиться на 17,2 млн барелів на добу.

Нагадаємо:

Міністерство енергетики Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco знизити видобуток нафти у червні ще на 1 мільйон барелів на добу, на додаток до зобов'язань країни в рамках угоди ОПЕК +.

12 квітня країни ОПЕК+ домовилася про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу протягом травня – червня. Угода вступила в силу 1 травня.

Раніше країни-члени APPO (Африканська організація виробників нафти - ЕП), які не брали участі в угоді ОПЕК+, також зобов'язалися зробити свій внесок у глобальні зусилля та скорегувати свій добовий видобуток.

10 квітня, стало відомо, що більшість країн ОПЕК та Росія досягли принципових домовленостей про умови скорочення видобутку нафти, а саме скоротити у травні-червні 2020 року видобуток на 10 млн барелів на добу.

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