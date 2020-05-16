У НБУ розповіли про судові перспективи щодо "антиколомойського" закону

У Нацбанку відзначили, що роботу над "антиколомойським" законом супроводжував міністр юстиції та за його словами — все відповідає Конституції.

Про це в інтерв'ю BBC заявив глава НБУ Яків Смолій.

За словами голови НБУ, над законом працювала група представників різних інститутів, зокрема, міністерства фінансів, економіки, Офісу президента, Національного банку, а також міністерства юстиції.

"Супроводжував цей процес особисто міністр юстиції. Він стверджує, що весь закон, всі правки, які були, все відповідає Конституції", - сказав голова НБУ.

Смолій зазначив, що спроби скасувати закон можливі.

"Ми довіряємо міністру юстиції та впевнені, що він професійно все це контролював", - підсумував голова Нацбанку.

Нагадуємо:

Народний депутат Антон Поляков, який був виключений із фракції "Слуга народу", подав позов до Окружного адмінсуду Києва проти голови ВР Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева через "антиколомойський" закон.

Міністр юстиції Денис Малюська прогнозує розгляд "антиколомойського" закону у Конституційному суді та Європейському суді з прав людини.

13 травня Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

Для скорочення процедури розгляду, Рада змінила свій регламент, що згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.