На Разумкова і Гетманцева подали в суд через "антиколомойський" закон

Народний депутат Антон Поляков, який був виключений із фракції "Слуга народу", подав позов до Окружного адмінсуду Києва проти голови ВР Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева через "антиколомойський" закон.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зокрема, Поляков просить суд визнати протиправними дії Разумкова щодо "неналежної організації проведення позачергового пленарного засідання ВРУ та порушення положень Регламенту під час розгляду та прийняття в першому читанні та за основу" банківського законопроєкту.

Також він просить визнати протиправними дії Гетманцева щодо незабезпечення дотримання Регламенту під час засідання фінансового комітету Ради 30 березня.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Народний депутат Антон Поляков, що був виключений із фракції "Слуга народу" зареєстрував постанову про скасування голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки. Раніше Поляков зареєстрував до законопроєкту 6 тисяч правок.

13 травня Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

Для скорочення процедури розгляду, Рада змінила свій регламент, що згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Економічна правда