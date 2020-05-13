Малюська прогнозує розгляд "антиколомойського" закону у Європейському суді з прав людини

Міністр юстиції Денис Малюська привітав із ухваленням "антиколомойського" закону про банки та прогнозує розгляд закону у Конституційному суді та Європейському суді з прав людини.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Банківський закон". Mission completed.

Ну ок, не зовсім completed, попереду ще Конституційний суд та, скоріш за все, Європейський суд з прав людини. Але перший етап - пройдений", - пише міністр юстиції.

Нагадуємо:

13 травня Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

Для скорочення процедури розгляду, Рада змінила свій регламент, що згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Економічна правда