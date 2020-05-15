Звільнили 50% керівників митниць — Мінфін

На засіданні колегії Державної митної служби 15 травня звільнили 50% керівників митниць.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Сьогодні на засіданні колегії Державної митної служби за участю міністра фінансів Сергія Марченка та в.о. голови Держмитслужби Ігоря Муратова було прийнято рішення про припинення виконання обов’язків керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць.

Також керівнику Одеської митниці було вручено попередження про наступне звільнення", - йдеться у повідомленні.

За словами глави Мінфіну, упродовж останніх двох тижнів проводився грунтовний аналіз роботи кожної митниці.

Він додав, що комплексний аудит Держмитслужби ще триває.

"Але за результатами показників діяльності низки митниць уже можна робити висновки про неефективність їх роботи, наслідком чого є кадрові рішення", - пояснили в Мінфіні.