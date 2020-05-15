Звільнили 50% керівників митниць — Мінфін
На засіданні колегії Державної митної служби 15 травня звільнили 50% керівників митниць.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Сьогодні на засіданні колегії Державної митної служби за участю міністра фінансів Сергія Марченка та в.о. голови Держмитслужби Ігоря Муратова було прийнято рішення про припинення виконання обов’язків керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць.
Також керівнику Одеської митниці було вручено попередження про наступне звільнення", - йдеться у повідомленні.
За словами глави Мінфіну, упродовж останніх двох тижнів проводився грунтовний аналіз роботи кожної митниці.
Він додав, що комплексний аудит Держмитслужби ще триває.
"Але за результатами показників діяльності низки митниць уже можна робити висновки про неефективність їх роботи, наслідком чого є кадрові рішення", - пояснили в Мінфіні.
"Я тримаю під особистим контролем реалізацію реформи митниці: у мене є щоденні показники діяльності всіх митниць, я отримую інформацію і з Держмитслужби, і з бізнес-середовища про збереження корупційних схем і неправомірних дій на митниці. Це неприпустимо. І я не буду на це закривати очі.
Схем на митниці не буде. Очевидно, ви мене не почули з першого разу", - звернувся до керівників митниць Марченко.
"Кілька тижнів тому на колегії, де ви всі були присутні, я не просто заявив про необхідність змін в системі митної служби. Я озвучив свої очікування від реформи і поставив вам конкретні завдання. Сьогоднішня колегія уже не про плани і завдання, а про реальні результати. Яких досі нема. Тут все об’єктивно.
Тому за результатами цієї колегії 50% керівників митниць буде звільнено", - підкреслив він.
Голова Мінфіну додав, що це не останні кадрові ротації у митницях.
"Кадрові зміни у митній службі будуть тривати до тих пір, поки митниця не запрацює належним чином з висококваліфікованими і доброчесними працівниками.
В той же час, достойні професіонали можуть розраховувати на захист закону і мою підтримку. Додатково, ми забезпечимо належні умови праці тим митникам, які пройдуть цей жорсткий, але справедливий відбір", - сказав він.
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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили
Нагадаємо:
Раніше голова Міністерства фінансів Сергій Марченко заявив, що очікує кадрового оновлення Державної митної служби на 30-40%, ключові кадрові рішення буде ухвалено до кінця травня.
В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.
24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.
Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.
Економічна правда
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