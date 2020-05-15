Новини 15 травня: ВВП, "бан" на російські соцмережі, ринок землі

Про ВВП. За перший квартал 2020-го року реальний ВВП України зменшився на 1,5% (у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го).

Про "бан" на російські соцмережі. Президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники".

Про ринок землі. 14 травня до Конституційного Суду надійшло конституційне подання 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції закону про обіг земель сільгосппризначення.

Про електроенергію. Імпорт електроенергії в Україну у квітні 2020 року склав 150,61 млн кВт-год, що в 3 рази менше, ніж у березні 2020 року. Імпорт е/е з Росії протягом місяця не здійснювався, а з Білорусі зменшився в 2,9 рази (до 2,7 млн кВт-год). Експорт у квітні був найменший за останні 3,5 роки і також скоротився втричі.

Про транш від МВФ. Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1-2 тижнів. Загальний обсяг програми все ще обговорюється, заявили в Офісі президента.

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Український експорт буде падати: хто програє найбільше

У 2020 році український експорт може впасти на 8,1% лише за рахунок аграрного сектору та металургії. Хто найбільше постраждає, та в яких країнах ситуація для експортерів сприятлива, а в яких – не дуже.







