Всі розділи
Укр / Рус

За перший квартал економіка України впала на 1,5% — Держстат

П'ятниця, 15 травня 2020, 15:39
 

За перший квартал 2020-го року реальний ВВП України зменшився на 1,5% (у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го). 

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з четвертим кварталом 2019-го ВВП зменшився на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору).

Нагадуємо:

За даними Мінекономіки у 1 кварталі 2020 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 1,2% - на це, зокрема, вплинули перші негативні наслідки поширення коронавірусу.

Унаслідок карантину та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки, йдеться у макропрогнозі НБУ.

Прогноз НБУ щодо скорочення української економіки у 2020 році на 5% може бути переглянутий на засіданні монетарного комітету Нацбанку у червні.

Економічна правда

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ВВП

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Економіка Німеччини переживає найбільше падіння з часів кризи 2009 року 15 травня 2020, 14:05
ВВП України у 1 кварталі скоротився на 1,2% — Мінекономіки 12 травня 2020, 16:10
Смолій про падіння ВВП у 2020 році: НБУ може переглянути прогноз у червні 8 травня 2020, 15:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!