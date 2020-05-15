За перший квартал економіка України впала на 1,5% — Держстат

За перший квартал 2020-го року реальний ВВП України зменшився на 1,5% (у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з четвертим кварталом 2019-го ВВП зменшився на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору).

Нагадуємо:

За даними Мінекономіки у 1 кварталі 2020 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 1,2% - на це, зокрема, вплинули перші негативні наслідки поширення коронавірусу.

Унаслідок карантину та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки, йдеться у макропрогнозі НБУ. Прогноз НБУ щодо скорочення української економіки у 2020 році на 5% може бути переглянутий на засіданні монетарного комітету Нацбанку у червні. Економічна правда

Економічна правда