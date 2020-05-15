До Конституційного Суду надійшло ще одне подання щодо закону про ринок землі

14 травня до Конституційного Суду надійшло конституційне подання 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції закону про обіг земель сільгосппризначення.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Автори клопотання просять Суд визнати оспорюваний Закон таким, що не відповідає Конституції України.

Серед підписантів подання депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (Віктор Медвечук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич, Ілля Кива, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін) окрім цього підписи залишили позафракційний депутат Антон Поляков (автор 6 тисяч поправок до "антиколомойського" закону) та "слуга народу" Олександр Дубінський.

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Нагадуємо:

4 травня до Конституційного Суду надійшло подання від 48 народних депутатів про визнання неконституційним закону про обіг земель сільгосппризначення. Тоді підписантами значились депутати від фракції ВО "Батьківщина" та члени депутатської групи "За майбутнє".

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію на обіг земель сільгосппризначення.

Економічна правда