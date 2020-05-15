Україна за місяць втричі зменшила імпорт електроенергії і відмовилась від е/е з РФ

Імпорт електроенергії в Україну у квітні 2020 року склав 150,61 млн кВт-год, що в 3 рази менше, ніж у березні 2020 року. Імпорт е/е з Росії протягом місяця не здійснювався, а з Білорусі зменшився в 2,9 рази (до 2,7 млн кВт-год). Експорт у квітні був найменший за останні 3,5 роки і також скоротився втричі.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, в квітні надійшло 2,7 млн кВт-год (менше 0,03% від загального виробництва електроенергії), що у 3,4 рази менше, ніж в березні 2020 року.

Також для забезпечення операційної безпеки в квітні імпорт у торговій зоні ОЕС України сумарно обмежували на 98% (з Росії – на 100%, або на 72 млн кВт-год, з Білорусі – на 57,06 млн кВт-год).

Імпорт у торгову зону "острова Бурштинської ТЕС", що працює синхронно з європейським енергооб’єднанням ENTSO-E, в квітні 2020 року склав 147,9 млн кВт-год, що в 2,9 рази менше, ніж в березні 2020 року. Найбільше (102,94 млн кВт-год) електроенергії було імпортовано зі Словаччини (в 3 рази менше, ніж в березні).

Для забезпечення операційної безпеки "острова Бурштинської ТЕС" в квітні було обмежено імпорт зі Словаччини на 291,8 млн кВт-год.

Експорт електроенергії в квітні 2020 року становив 237,9 млн кВт-год, що в 3,25 рази менше, ніж у березні. Експорт за вказаний період був найменший за останні 3,5 роки, починаючи з вересня 2016 року (224,6 млн кВт-год).

Водночас, обсяги експорту в квітні перевищили імпорт на 58%. Найбільше було експортовано до Угорщини (129,5 млн кВт-год, що в 3,3 рази менше, ніж в березні).

Нагадуємо:

Як повідомляла білоруська служба Радіо Свобода, Міністерство енергетики та захисту довкілля переглянуло прогноз балансу електроенергії на 2020 рік, повністю відмовившись від поставок із Білорусі, а також Росії.

Економічна правда