Український експорт буде падати: хто програє найбільше

За прогнозами МВФ, сукупний експорт розвинених економік може впасти на 12,8% у 2020 році, а перехідних економік та країн, що розвиваються – на 9,6%.

Український експорт може втратити щонайменше 8,1% лише за рахунок аграрного сектору та металургії. Це дві найбільші галузі нашого експорту, проте не єдині – падіння в інших галузях зробить цей показник іще більшим.

З топ-12 країн, куди Україна експортувала товари у 2019 році, за нашими прогнозами, найбільше експорт знизиться до Польщі, Росії, Італії та Угорщини, найменше – до Китаю.

Зокрема, найбільше постраждає експорт до тих країн, які мають жорсткі карантинні заходи та купують в України переважно промислові товари.

Найменше знизиться експорт за тими напрямками, куди Україна постачає здебільшого аграрні товари, які мають помірні карантинні заходи чи вже завершили їх.

Що відбуватиметься з українським експортом

Вплив зниження світових цін

Пандемія впливає на світову торгівлю через три основні канали. Перший – падіння загальної економічної активності, що зменшує попит на товари в цілому, включно з імпортними.

Другий – ланцюжки поставок, оскільки спад економічної активності поширюється від виробників проміжних товарів до виробників готової продукції.

Третій – зменшення торгівлі сировинними товарами, що зменшує їхній імпорт і негативно впливає на товаровиробників та експортерів.

Ці фактори призводять до зменшення світових цін на сировинні товари. За оцінками UNCTAD, з березня 2019 року до березня 2020 року світові ціни на метали впали на 18,4%, а на сільськогосподарські товари – на 6,8%.

У структурі українського експорту частка аграрної та харчової продукції становила 44,2% у 2019 році, тоді як частка недорогоцінних металів – 20,5%, руд – 7,2%.

Тобто очікується, що значна частина українського експорту зазнає менших цінових шоків, ніж в середньому сировинні товари.

Якщо припустити, що падіння світових цін на сільськогосподарські та харчові товари станом на кінець 2020 рік буде таким самим (-6,8%), падіння загального експорту України порівняно з 2019р. становитиме 3%.

У разі падіння світових цін на метали та руди на 18,4% у 2020 році український експорт втратить ще 5,1%. Враховуючи, що фізичні обсяги експорту цих товарів також будуть зменшуватися через падіння попиту на світових ринках, експорт у грошовому вираженні впаде ще глибше. Передусім це стосується металів.

Український експорт промислових товарів (машинобудівна продукція, легка промисловість та інші) також буде зменшуватися через падіння попиту на основних ринках збуту.

Наприклад, скорочення попиту на європейські автомобілі призведе до падіння українського експорту обладнання для автомобілів (проводи ізольовані та кабелі).

Як змінювались світові ціни на сировинні товари у 2017–2020 роках (відсоткова зміна порівняно з попереднім роком)

Вплив COVID-19 та карантинних заходів

Наслідками карантинних заходів у багатьох країнах стало запровадження обмежень на перетин кордонів. Багато країн вжили обмежувальні заходи й у торгівлі. Це стало додатковим шоком для міжнародної торгівлі, що зазнає небаченого десятиріччями падіння.

Автори оцінили, як карантинні заходи вплинуть на український експорт товарів до ТОП-12 країн.

Очікується значне зниження експорту до 4 країн (Польща, Росія, Італія, Угорщина), помірне зниження експорту до 6 країн (Туреччина, Німеччина, Єгипет, Індія, Нідерланди, Іспанія) та незначне зниження експорту до 2 країн (Китай, Білорусь).

Для оцінки масштабів падіння експорту до вищезгаданих країн застосовувались три критерії: 1. Прогноз зміни реального ВВП країни на 2020 рік за даними МВФ . Якщо прогноз передбачає падіння, то попит на іноземні товари також знизиться. Відповідно експорт у ці країни впаде. 2. Чи жорсткі карантинні заходи в цій країні, і як довго вони можуть іще тривати? Значні обмеження можуть призвести до порушень чи навіть зупинки міжнародних ланцюгів постачання, навіть якщо очікуване економічне падіння країни невелике. Для оцінки жорсткості карантину використовувався індекс строгості реакції уряду на COVID-19, розроблений університетом Оксфорду. Якщо індекс за шкалою від 0 до 100 становить принаймні 60, йдеться про жорсткі карантинні заходи. 3. Чи є значною частка аграрних товарів в українському експорті до країни? Якщо аграрні товари складають принаймні третину, то робиться припущення, що українські виробники зможуть їх туди експортувати з невеликими скороченнями обсягів. Під час світової економічної кризи 2009 року сукупний український експорт впав на 40%, у той час як аграрний – лише на 12%. Зараз так само очікується, що аграрний експорт впаде менше, ніж сукупний.

Країни, в які очікуються значне зниження експорту

Польща

У Польщі перший випадок COVID-19 з’явився 4 березня 2020 року. Перші карантинні заходи ввели 10 березня. Вони передбачали заборону масових зібрань. Згодом зачинили освітні заклади. 20 березня карантинні заходи були посилені.

Індекс жорсткості карантину за Оксфордом для Польщі станом на 5 травня становив 88. Наразі карантинні заходи послаблюють, але за прогнозами МВФ польську економіку очікує падіння на 4,6% (вперше з 1992 року).

Польща посідає друге місце серед країн, куди Україна експортує товари. У 2019 році Україна експортувала до Польщі товарів на 3,3 млрд дол., притому переважно це були промислові товари.

Жорсткі карантинні заходи, падіння економіки за прогнозом МВФ разом із промисловим експортом до Польщі грають не на користь України.

Росія

У Росії перші випадки COVID-19 з’явилися ще у січні, однак масова епідемія розгорнулася у березні та розвивається дуже стрімко. Станом на 5 травня індекс жорсткості карантину для Росії станови 93.

Карантинні заходи продовжують посилюватися, а за прогнозом МВФ у 2020 році економіка країни впаде на 5,5%.

Росія посідає третє місце серед країн, куди Україна експортує товари, але з 2014 року експорт до цієї країни постійно зменшується. У 2019 році Україна експортувала до Росії товарів на 3,2 млрд дол – переважно це були промислові товари.

Італія

Серед країн Європи на кінець березня 2020 року Італія була найбільш уражена пандемією COVID-19. У країні ввели жорсткі карантинні заходи та обмежили роботу виробництва. На 5 травня індекс жорсткості карантину складав 95. МВФ прогнозує падіння італійської економіки на 9,1%.

Італія посідає п’яту сходинку у рейтингу країн, що імпортують українські товари. У 2019 році Україна експортувала до Італії товарів на 2,4 млрд дол.

Український експорт до Італії був украй недиверсифікованим. Зокрема Україна найбільше постачала чорні метали (52,2%). За ними зі значним відставанням ішли зернові культури (11,7%) та жири й олії тваринного або рослинного походження (10,9%).

Металургія і без кризи переживала не найкращі часи. Під час кризи експорт чорних металів знизиться ще більше.

Угорщина

Перший випадок інфікування у країні зареєстровано 4 березня, а вже 11 березня було оголошено надзвичайний стан. Згодом усі кордони були закриті, а відчиненими лишилися лише продуктові магазини.

Карантинні заходи у країні жорсткі. На 5 травня індекс жорсткості для Угорщини становив 62. МВФ прогнозує падіння угорської економіки на 3,1% у 2020 році.

Угорщина посідає десяту сходинку серед країн, куди Україна експортує товари. У 2019 році український експорт до Угорщини становив 1,6 млрд дол. До Угорщини Україна найбільше експортує промислові товари.

Країни, куди ми очікуємо помірне зниження експорту

Туреччина

Перший випадок інфікування COVID-19 у Туреччині було зареєстровано 11 березня, але зараз країна входить у десятку найбільш інфікованих коронавірусом. У країні закрили всі заклади, де було можливе масове скупчення людей (кафе, ресторани, кінотеатри, спортзали, нічні клуби).

На 5 травня індекс жорсткості карантину в країні становив 80. МВФ прогнозує спад турецької економіки на 5%. Очікується значний спад попиту в Туреччині.

Туреччина четверта в рейтингу країн за експортом українських товарів. У 2019 році Україна експортувала до Туреччини товарів на 2,6 млрд дол – переважно аграрних.

Оскільки зниження попиту в Туреччині повинно бути значним, але більша частина нашого експорту туди – аграрні товари, очікується помірне зниження українського експорту до Туреччини.

Німеччина

У Німеччині пандемія COVID-19 набула серйозних масштабів. 22 березня були запроваджені обмеження на перебування в публічних місцях групами більше двох людей, зачинені кафе та ресторани. Проте транспортне сполучення і підприємства не зупинялися.

На 5 травня індекс жорсткості карантину в Німеччині стновив 79. Не зважаючи на менш жорсткий карантин, ніж у багатьох європейських країнах, МВФ усе одно прогнозує зниження німецького ВВП на 7%.

Німеччина на шостій сходинці серед країн, куди Україна експортує товари. Зокрема у 2019 році цей експорт становив 2,4 млрд дол, аграрні товари у ньому займають 36%.

Єгипет

Перший випадок зараження COVID-19 у Єгипті було зафіксовано ще у лютому 2020 року. У рамках боротьби з вірусом 18 березня єгипетська поліція згорнула акцію на підтримку політичних в’язнів, а вже 19 березня були зачинені всі місця, де могли скупчуватися люди, у тому числі кафе та ресторани.

У країні встановили комендантську годину, обмежили роботу транспорту. Станом на 5 травня індекс жорсткості карантину для Єгипту становив 89. Проте МВФ прогнозує незначне зростання єгипетської економіки у 2020 році – на 2%.

У 2019 році Єгипет посідав сьому сходинку в рейтингу країн, куди Україна експортувала товари. Загальний експорт товарів до Єгипту склав 2,3 млрд дол.

Експорт України до Єгипту вкрай недиверсифікований, але за обставин, що склалися, домінування аграрних товарів в українському експорті до Єгипту дуже сприятливе.

Хоча країна і запровадила жорсткий карантин, аграрна орієнтація експорту та сприятливі прогнози МВФ дають підстави вважати, що український експорт до Єгипту знизиться помірно.

Індія

Перший випадок інфікування у країні зафіксовано наприкінці січня. Після пришвидшення поширення вірусу влада Індії вжила додаткових заходів. 24 березня країна оголосила загальне блокування усіх регіонів на три тижні. В багатьох регіонах закриті публічні місця, кафе, ресторани.

На 5 травня індекс жорсткості карантину в країні становив 97. Проте аналогічно до Єгипту МВФ прогнозує зростання індійської економіки у 2020 році – на 1,9%.

Серед ТОП-12 країн, куди Україна експортує товари, експорт до Індії є найменш диверсифікованим. Утім орієнтація українського експорту до Індії на аграрні товари зараз є перевагою.

Очікується, що жорсткі карантинні заходи в комбінації з відсутністю падіння економіки та аграрною орієнтацією експорту спричинять помірне зниження українського експорту до Індії.

Нідерланди

Нідерланди вводили карантинні заходи дуже повільно. Були заборонені масові зібрання, проте транспорт продовжує працювати, якщо дотримані гігієнічні умови, а авіасполучення обмежене лише частково: для всіх, крім громадян ЄС та Швейцарії.

На 5 травня індекс жорсткості карантину становив 82. Проте карантинні заходи все одно значно вплинуть на економіку. За прогнозами МВФ країна втратить 7,5% ВВП у 2020 році.

Нідерланди на 9-му місці в рейтингу країн, куди Україна експортує свої товари. Зокрема у 2019 році український експорт до Нідерландів становив 1,8 млрд дол. – переважно це товари аграрного сектору.

На нашу користь грає аграрна орієнтація експорту, але проти грає значне зниження економіки Нідерландів.

Іспанія

Іспанія – перша країна Європи за поширенням COVID-19. Карантинні заходи у країні жорсткі. З 13 березня у країні оголосили надзвичайний стан. Також відбулося закриття міст і всіх закладів, крім магазинів із товарами першої необхідності.

На 5 травня індекс жорсткості карантину становив 89. Такі карантинні заходи значно вдарять по економіці. За прогнозом МВФ економіка Іспанії втратить 8% у 2020 році.

Іспанія на 12-му місці серед країн, куди Україна експортує товари. У 2019 році експорт України до Іспанії станоив 1,5 млрд дол.

Через жорсткі карантинні заходи та падіння економіки зниження експорту так чи інакше відбудеться. Проте його орієнтація на товари сільського господарства наразі грає Україні на користь. Це означає, що експорт України до Іспанії має шанси знизитися помірно.

Країни, куди ми очікуємо незначне зниження експорту

Китай

Епідемія COVID-19 почалася з Китаю і стрімко розвивалася у січні-лютому 2020 року. Це змусило китайську владу оголосити жорсткий карантин у провінції Хубей, а також окремі обмежувальні заходи в інших провінціях.

Як результат, у лютому промисловий індекс Китаю скоротився до 35,7 порівняно з січневим показником 50, а непромисловий індекс скоротився ще більше – з 54,1 до 29,6. Проте на кінець березня карантин уже закінчився і економіка Китаю почала відновлюватися.

На 5 травня індекс жорсткості становив лише 56,5. МВФ прогнозує, що до кінця 2020 року Китай вийде на сукупне зростання економіки 1,2%.

Китай у 2019 році став найбільшим торговельним партнером України. Україна експортувала туди товарів на 3,6 млрд дол. Україна найбільше експортує до Китаю аграрні товари.

За нашим дослідженням "Як збільшити та диверсифікувати український експорт до Китаю?" саме аграрні товари є найбільш перспективною позицією експорту до Китаю.

Білорусь

Наразі Білорусь – єдина країна Європи, яка залишається відкритою до сполучення з рештою світу. Карантинні заходи, введені у країні, мінімальні. Зокрема всіх, хто прибуває з-за кордону відправляють на карантин.

Проте МВФ прогнозує, що економіка країни впаде на 6%. Оксфордський університет не дає значення жорсткості карантину в Білорусі. Проте за наявною методологією та інформацією з офіційних джерел цей індекс для країни на рівні 11.

Білорусь посідає 11-у сходинку серед країн, куди Україна експортує товари. Загалом у 2019 році Україна експортувала до Білорусі товарів на 1,5 млрд дол.

Частка аграрного експорту з України до Білорусі становить 39%, тобто більше третини.

Тобто за критерієм жорсткості карантину експорт до Білорусі знизиться незначно, а за критерієм падіння економіки – помірно, оскільки частка аграрних товарів в українському експорту до Білорусі більше третини.

Висновки та рекомендації

Український експорт знизиться незначною мірою в ті країни, де встановлені порівняно м’які карантинні заходи (Білорусь), або де вони вже закінчилися (Китай).

Експорт може знизитися помірно у ті країни, де карантинні заходи жорсткі, але український експорт орієнтований на аграрний сектор. Очікується значне падіння експорту до країн, де встановлені жорсткі карантинні заходи, та куди Україна експортує переважно промислові товари.

Результати дослідження свідчать про високий рівень кореляції між жорсткістю карантинних заходів та прогнозованим падінням економіки країн-партнерів.

Щоб зменшити негативні наслідки коронакризи, потрібно:

Постійно оцінювати ризики закриття країн, що є важливими торговельними партнерами України і де український експорт може значно знизитися

Моніторити та інформувати експортерів про зміни умов доступу, введення додаткових вимог для українських товарів на ринках інших країн;

У разі високого ризику закриття ринків чи запровадження обмежувальних заходів проводити переговори та консультації з торговельними партнерами щодо продовження безперебійних поставок товарів з України.

Інформаційно та організаційно допомагати експортерам аграрної продукції, оскільки це найбільш стабільний ринок під час кризи.

Стаття надана VoxUkraine

Підготовлено в рамках проєкту Київської Школи Економіки та VoxUkraine "Вірусна Економіка" – серії досліджень впливу пандемії COVID-19 та глобальної турбулентності на економіку та соціальне життя в Україні