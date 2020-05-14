Новини 14 травня: відкриття ринків, відновлення пасажирських перевезень, IKEA

Про "зелену" ДТЕК. Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Про відновлення пасажирських перевезень. Пасажирське сполучення буде відновлюватися у три етапи. Пасажири і персонал транспорту будуть зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту.

Про витік персональних даних. Поліцейські не виявили фактів кібератак на автоматизовану інформаційно-пошукову систему "Дія".

Про IKEA. Шведський магазин IKEA розпочав роботу на українському ринку і запустив онлайн-магазин.

Про відкриття ринків. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні дозволив відновити роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки.

Про скандальний закон. Президент України Володимир Зеленський має намір ветувати ухвалений у січні ВР податковий закон №1210 зі своїми пропозиціями.

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Справа Приватбанку: Зв'язок Суркісів з Коломойським, який не помічають судді

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Назад у 2008-й, або Чи допоможе "антивірусний" фонд подолати кризу

Для фінансування заходів щодо боротьби з коронавірусом уряд створив окремий фонд, однак він став причиною конфліктів між центральною владою та владою міст і майданчиком для фіскальних ризиків. Що там не так?