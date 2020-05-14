Інформація про витік персональних даних із "Дії" не підтвердилась — Нацполіція

Поліцейські не виявили фактів кібератак на автоматизовану інформаційно-пошукову систему "Дія".

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

У рамках досудового розслідування проведені первинні оперативно-слідчі дії.

За їх результатами встановлено, що інформація, поширена у соціальних мережах, зокрема і в телеграм-каналах, має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, включаючи Опендатабот - сервіс, який працює в популярних месенджерах і дозволяє отримати актуальні дані про компанії", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що інформація про нібито кібератаки і кібервразливість системи "Дія", не підтвердилась: співробітники Департаменту кіберполіції не виявили фактів кіберінцідентів.

"Також встановлено, що актуальність інформації ряду баз відповідає наповненню більш ніж річної давності. Проте остаточні висновки будуть зроблені за результатами комплексу слідчих дій, в тому числі і спеціальної комп'ютерно-технічної експертизи", - додали у Нацполіції. Нагадаємо: Раніше Мінцифри повідомило, що в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, що розповсюджують персональні дані громадян. В мережі з’явилася інформація про дані 26 млн посвідчень водія. У міністерстві заявили, що витік не пов’язаний із застосунком "Дія". У МВС заявили, що незаконно оприлюднені персональні дані є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні роки, та заявляють, що заблокували ресурс, яких їх розповсюджував. З цього приводу правоохоронці розпочали розслідування кримінального провадження. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування стосовно можливої причетності посадовців Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби до витоку персональних даних українців у мережі Telegram. Читайте також: Держреєстри потекли: хто "зливає" персональні дані українців і що з цим робити

Економічна правда