Зеленський планує ветувати скандальний закон про нові податкові правила

Президент України Володимир Зеленський має намір ветувати ухвалений у січні ВР податковий закон №1210 зі своїми пропозиціями.

Про це на онлайн-конференції заявив уповноважений президента з земельних питань Роман Лещенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"На законопроект №1210 буде накладено вето з пропозиціями та зауваженнями президента. Виходячи з цього "соєві правки" з точки зору реалізації за цим законопроектом - питання зняте", - сказав Лещенко.

За його словами, на сьогодні є розуміння і підтримка з питання скасування "соєвих правок" з боку аграрного комітету Ради та уряду, і в планах піти шляхом прийняття депутатського законопроєкту авторства нардепа Олега Тарасова ("Слуга народу").



"Наприкінці травня Верховна Рада переходить у штатний режим роботи, ми проведемо додаткові консультації з депутатськими групами, думаю, в разі активної роботи протягом календарного місяця ми закриємо це питання, оскільки була публічна обіцянка президента щодо "соєвих правок", - зазначив уповноважений президента.



Він додав - якщо законопроєкт буде ухвалений, то набуде чинності з моменту оприлюднення.

Нагадаємо:

16 січня Верховна Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт 1210, який передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Прийняті в другому читанні і в цілому законопроєкт №1210 зі змінами до Податкового кодексу і супутній йому законопроєкт №1209-1 враховують ряд зауважень з боку бізнесу, проте містять багато суперечливих норм, заявила в прес-релізі Європейська бізнес-асоціація.

Закони (законопроєкти 1210 і 1209-1) вносять зміни в адміністрування податками, зокрема вводять принцип винної відповідальності платника податків за податкові правопорушення, визначає вимоги щодо вмотивованості рішень контролюючих органів про накладення штрафів, закріплюють перелік податкових порушень контролюючих органів, в тому числі недотримання процедури реєстрації платника податків та порушення в сфері відшкодування ПДВ.

У частині імплементації положень плану BEPS закони вводять концепцію оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи, вводять трирівневу структуру документації для міжнародних груп компаній.

Закони вносять зміни щодо податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати та інших податків і зборів.

Закон також вводить уніфіковану форму інформації про ставки і пільги по всіх місцевих податках і зборах, порядок надання її органами місцевого самоврядування в ключові органи.

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Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт 1210, чим скасувала у тому числі так звані "соєві правки".

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський закликав уряд та Верховну Раду забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасування так званих соєвих правок.

У грудні 2017 року Верховна Рада прийняла так звані "соєво-рапсові правки", якими відмінила відшкодування ПДВ на сою та насіння свиріпи з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року; ріпаку з 1 січня 2020 до 31 грудня 2021 року.

Український малий та середній аграрний бізнес втрачає більше 10 доларів на кожній тоні реалізованої сої в результаті "соєвих правок".