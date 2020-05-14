Кабмін дозволив роботу речових ринків

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні дозволив відновити роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки.

Джерело: урядовий портал

Деталі: Кабінет міністрів 14 травня ухвалив зміни до постанови №211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.

Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Рішення набуде чинності після опублікування.

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський підтримав відкриття непродовольчих ринків за умови дотримання вимог безпеки.

Передісторія:

Із 1 травня в Україні дозволили працювати продуктовим ринкам, якщо підтверджено дотримання на них протиепідемічних вимог. З 11 травня дозволено відвідувати парки, перукарні, відкриті тераси кав’ярень та ресторанів тощо. З 22 травня центральна влада сподівається почати другий етап послаблень карантину.

У Львові вирішили 15 травня відкрити продаж одягу, білизни та взуття у магазинах із виходом на вулицю; а також непродовольчі ринки, а 18 травня – магазини одягу, білизни та взуття у торгових центрах.

Українська правда