Новини 12 травня: злив даних у Telegram, ВВП, Ярославський купує банк Пінчука

Про злив даних у Telegram. У Telegram з'явився бот, який використовує великі обсяги персональних даних - у Мінцифри запевняють, що ця інформація не пов'язана з роботою додатку "Дія". Згодом поліція відкрила кримінальне провадження і заблокувала ресурс.

Про ВВП. У 1 кварталі 2020 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 1,2% - на це, зокрема, вплинули перші негативні наслідки поширення коронавірусу.

Про Ярославський. Бізнесмен Олександр Ярославський офіційно оголосив про намір купити у Віктора Пінчука 100% акцій банку "Кредит Дніпро".

Про Коломойського і воду. Стратегічне підприємство - Аульську хлорпереливну станцію - викупили за 30 млн грн в інтересах хімпідприємства "Дніпроазот" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського для "встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні".

Про фіндопомогу бізнесу. З 4 травня кількість поданих пакетів документів на отримання фінансової допомоги вже склала 6873, зараз прийнято 1715 позитивних рішень, що дозволить забезпечити виплати для 25 777 працівників. У стадії розгляду ‒ 3339 пакетів документів.

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